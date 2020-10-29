Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Школьник в Приморье угрожал учителю убийством за тройку в полугодии
Фото: depositphotos.com

Школьник в Приморье угрожал учителю убийством за тройку в полугодии

Виктория Родимкина

Происшествия

Следователи в Приморском крае завершили расследование дела в отношении 17-летнего школьника, угрожавшего убить учителя из-за тройки в полугодии. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю в четверг, 29 октября.

Инцидент произошел 25 декабря 2019 года. Следствие выяснило, что получивший тройку по английскому языку учащийся 11-го класса одной из школ города Лесозаводска начал в грубой оскорбительной манере угрожать убийством учителю. Школьник хватался за стул, преградил выход из класса партой, а на требования учителя успокоиться не реагировал.

Женщина сильно испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию. Во время следствия обвиняемый выплатил пострадавшей компенсацию морального вреда. В настоящий момент суд принял ходатайство от обвиняемого о прекращении уголовного дела и назначении наказания в виде штрафа. Учительница не высказала возражений против принятого судом решения, добавили в ведомстве.

Читайте также: Мужчина в Новой Москве открыл стрельбу по соседям

Приморьеугрозышкольники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте