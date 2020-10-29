Школьник в Приморье угрожал учителю убийством за тройку в полугодии

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Следователи в Приморском крае завершили расследование дела в отношении 17-летнего школьника, угрожавшего убить учителя из-за тройки в полугодии. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю в четверг, 29 октября.

Инцидент произошел 25 декабря 2019 года. Следствие выяснило, что получивший тройку по английскому языку учащийся 11-го класса одной из школ города Лесозаводска начал в грубой оскорбительной манере угрожать убийством учителю. Школьник хватался за стул, преградил выход из класса партой, а на требования учителя успокоиться не реагировал.

Женщина сильно испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию. Во время следствия обвиняемый выплатил пострадавшей компенсацию морального вреда. В настоящий момент суд принял ходатайство от обвиняемого о прекращении уголовного дела и назначении наказания в виде штрафа. Учительница не высказала возражений против принятого судом решения, добавили в ведомстве.

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