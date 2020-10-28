Мужчина в Новой Москве открыл стрельбу по соседям
В Новой Москве мужчина открыл огонь по соседям. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в среду, 28 октября.
Инцидент произошел на улице Николо-Хованской.
— По указанному адресу произошел конфликт между соседями, в результате чего один из оппонентов выстрелил в другого из травматического оружия. Пострадавший госпитализирован в медучреждение, — проинформировали в ведомстве.
Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее в октябре СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о стрельбе на юго-востоке столицы. Инцидент произошел вечером 24 октября на Братиславской улице. Двое мужчин убегали от неизвестного, который преследовал их с оружием и стрелял.
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