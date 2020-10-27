Уголовное дело возбудили в Чечне по факту убийства двух человек в перестрелке

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили в Чечне по факту убийства двух и ранении трех местных жителей в результате стрельбы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону во вторник, 27 октября.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 27 октября. По информации следствия, в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу доставили пять местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из которых позднее скончались. Предварительно, между жителями села Ачхой-Мартан произошла ссора, переросшая в драку с применением огнестрельного оружия.

Дело возбудили по статьям об убийстве и покушении на убийство. Как уточняется на сайте СК, что в данный момент следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте также: СМИ сообщили об обнаружении тела одного из соратников Тесака в Подмосковье