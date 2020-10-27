Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Уголовное дело возбудили в Чечне по факту убийства двух человек в перестрелке
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили в Чечне по факту убийства двух человек в перестрелке

Евгения Звощик

Происшествия

Уголовное дело возбудили в Чечне по факту убийства двух и ранении трех местных жителей в результате стрельбы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону во вторник, 27 октября.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 27 октября. По информации следствия, в Ачхой-Мартановскую центральную районную больницу доставили пять местных жителей с огнестрельными ранениями, двое из которых позднее скончались. Предварительно, между жителями села Ачхой-Мартан произошла ссора, переросшая в драку с применением огнестрельного оружия.

Дело возбудили по статьям об убийстве и покушении на убийство. Как уточняется на сайте СК, что в данный момент следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте также: СМИ сообщили об обнаружении тела одного из соратников Тесака в Подмосковье

стрельбаЧечняГСУ СК РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте