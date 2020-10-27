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СМИ сообщили об обнаружении тела соратника Максима Марцинкевича в Подмосковье
Фото: depositphotos.com

СМИ сообщили об обнаружении тела соратника Максима Марцинкевича в Подмосковье

Юлия Захарова

Происшествия

Тело одного из соратников националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, по предварительным данным, покончившего с собой в СИЗО, обнаружили в подмосковном лесу. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Грибник обнаружил тело под деревом в лесу неподалеку от Красногорска. Он вызвал полицейских, которые и установили личность погибшего. Им оказался 36-летний Артем Костылев, — отметил собеседник агентства.

Также известно, что рядом с телом нашли рюкзак. По данному факту организовано проведение проверки, Следственный комитет (СК) решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника, Костылев мог покончить с собой.

Напомним, тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появилась информация, что причиной смерти националиста Марцинкевича могла стать механическая асфиксия. Позже в СК подчеркнули, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В декабре 2018 года мужчину осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

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