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СМИ сообщили о конфликте со стрельбой на юго-востоке столицы
Фото: depositphotos.com

СМИ сообщили о конфликте со стрельбой на юго-востоке столицы

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Очевидцы сообщили о стрельбе на юго-востоке столицы. Об этом информирует РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 24 октября на Братиславской улице. Двое мужчин убегали от неизвестного, который преследовал их с оружием и стрелял.

Информации о пострадавших не поступало, подробности и обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мужчина открыл стрельбу из ружья по подросткам. Двое несовершеннолетних получили ссадины и кровоподтеки. Им оказали помощь на месте.

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