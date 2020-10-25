СМИ сообщили о конфликте со стрельбой на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Очевидцы сообщили о стрельбе на юго-востоке столицы. Об этом информирует РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 24 октября на Братиславской улице. Двое мужчин убегали от неизвестного, который преследовал их с оружием и стрелял.

Информации о пострадавших не поступало, подробности и обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мужчина открыл стрельбу из ружья по подросткам. Двое несовершеннолетних получили ссадины и кровоподтеки. Им оказали помощь на месте.

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