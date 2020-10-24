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Мужчина обстрелял подростков из ружья в Волгограде
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Мужчина обстрелял подростков из ружья в Волгограде

Виктория Родимкина

Происшествия

В Волгограде мужчина открыл стрельбу из ружья по подросткам. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел по региону в субботу, 24 октября.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Ростовской. В полицию сообщили, что с балкона пятого этажа мужчина выстрелил из ружья в сторону подростков. Полицейские задержали 61-летнего местного жителя, который был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, двое несовершеннолетних получили ссадины и кровоподтеки. Им оказали помощь на месте. У подозреваемого изъяли охотничье ружье и патроны, заряженные солью, передает Интерфакс.

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