Новый подозреваемый появился в деле нижегородского стрелка

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Еще одного полицейского заподозрили в халатности по делу молодого человека, открывшего огонь в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Речь идет о заместителе начальника отдела полиции по Нижнему Новгороду.

По версии следствия, в марте 2019 года правоохранитель утвердил признанное незаконным решение инспектора по делам несовершеннолетних об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении подростка. При этом в материалах проверки было достаточно оснований для открытия преследования.

— Следователи полагают, что заместитель начальника ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду должным образом не исполнил свои обязанности и не принял мер к отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела, — указано в релизе ведомства.

В настоящее время расследование происшествия продолжается.

Ранее суд арестовал врача, выдавшего нижегородскому стрелку справки, с помощью которых он получил оружие.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

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