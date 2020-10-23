Планировавшего стрельбу в подмосковном колледже приговорили к 6 годам колонии

Фото: АГН «Москва»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вместе с коллегами из подмосковных управлений СК и МВД пресекла противоправную деятельность учащегося Луховицкого аграрно-промышленного колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по городу Москве и Московской области в пятницу, 23 октября.

Отмечается, что в момент задержания у юноши обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ходе предварительного следствия выяснилось, что у задержанного подростка в период обучения в колледже неоднократно возникали конфликтные ситуации как с учащимися, так и с преподавателями. По данным ведомства, в связи с этим у юноши возник преступный замысел, направленный на совершение массового убийства.

Зарайский городской суд Московской области признал подростка виновным по статьям о приготовлении к преступлению, покушении на убийство и незаконном приобретении оружия. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Указанный приговор вступил в законную силу.

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