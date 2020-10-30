Полицейские застрелили подростка, напавшего на них с ножом в Татарстане

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Полицейские выстрелили в подростка, который ранил одного из сотрудника правоохранительных органов ножом в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Инцидент произошел ночью, 30 октября, в Кукморском районе. Участковый полицейский заметил возле местного отделения МВД огонь и осколки стекла. Через некоторое время неизвестный человек бросил в это же место бутылку. Предположительно, это был «коктейль Молотова».

Неизвестный скрылся. Но участковому и начальнику изолятора временного содержания ОМВД удалось поймать злоумышленника. Тогда он достал нож.

— На неоднократные требования прекратить противоправные действия, молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом «О полиции», правоохранители применили табельное оружие, — говорится на сайте «МВД Медиа».

От ранения человек скончался. Погибшим оказался 16-летний подросток. На месте происшествия организовали оперативно-следственные действия. Сотрудника полиции с ранениями госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщается на сайте СК.

В середине октября в Нижегородской области произошел похожий случай. Молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

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