Глава СК поручил доложить о ходе дела о драке в Волгограде из-за ссоры в чате

Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о смертельной драке в волгоградском банке из-за ссоры граждан в родительском чате. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства во вторник, 3 ноября.

Кроме того, Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования данного уголовного дела, указав на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведения качественного расследования.

Ранее сообщалось, что мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. Отмечалось, что между мужчинами произошел конфликт. Согласно одной из версий, сестра попросила брата разобраться с мужчиной, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Избитый из-за ссоры волгоградец скончался 1 ноября в реанимации, не приходя в сознание.

Подозреваемого в нападении на мужчину арестовали на два месяца. 2 ноября в региональном управлении СК РФ сообщили, что дело переквалифицируют на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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