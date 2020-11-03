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Появилось видео обыска машины подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова
Фото: https://moscow.sledcom.ru/ Официальный сайт СК РФ по городу Москве

Появилось видео обыска машины подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники Следственного комитета (СК) Российской Федерации провели обыск машины подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Видео опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

На кадрах видно, что в багажнике автомобиля подозреваемого оказались наручники, паспорта, диплом, диктофоны, пистолет, электрошокер и шприцы с ампулами.

Ранее стало известно, что предпринимателя застрелили в Подмосковье из арбалета. СК сообщил, что убийство произошло с целью ограбления. Неизвестные проникли на частную территорию, связали бизнесмена и его супругу и требовали отдать им деньги. Женщине удалось освободиться и вызвать полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили тело бизнесмена, а также арбалет, из которого он был убит.

Подозреваемый 1971 года рождения является уроженцем одной из среднеазиатских республик. Его арестовали.

Владимир Маругов — миллионер, владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас». В прошлом году в ДТП погиб его сын Александр.

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