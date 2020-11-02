Стали известны подробности убийства миллионера Владимира Маругова

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Миллионера Владимира Маругова могли убить с целью ограбления. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области в понедельник, 2 ноября.

Ранее сообщалось, что миллионера застрелили в Подмосковье из арбалета.

По версии следствия, ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли на частную территорию. В бане злоумышленники связали мужчину и его супругу и начали требовать деньги, которые хранились в доме. Женщине удалось освободиться и убежать, после этого она обратилась в полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину без признаков жизни.

На месте преступления правоохранители нашли арбалет, из которого был застрелен мужчина. Преступники скрылись на автомобиле. Машину позднее нашли в одной из деревень Истры.

Следователи возбудили уголовное дело после случившегося. Ведется розыск злоумышленников, добавили в ведомстве.

Владимир Маругов — олигарх-миллионер, владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас». В прошлом году в ДТП погиб сын миллионера Александр.

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