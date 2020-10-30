Оскорбления Нурмагомедова в адрес Макрона взорвали соцсети

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Слова российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова в адрес французского президента Эммануэля Макрона вызвали бурю эмоций в соцсетях. Одни считают, что поделом политику, другие называют реакцию спортсмена чрезмерной.

Нурмагомедов, как и ряд других известных мусульман мира, в числе которых и глава Чечни Рамзан Кадыров, резко осудил призыв Макрона вывешивать на всех госучреждениях Франции карикатуры на пророка Мухаммеда. Слова политика стали реакцией на убийство школьником французского учителя, который представил на занятии изображение основателя ислама.

— Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите, — написал боец ММА на своей странице в Instagram.

Пост понравился более чем 1,5 миллиона человек. Под ним стоят тысячи лестных и хвалебных комментариев. Тренер, чемпион России по профессиональному боксу Ханлар Азизов написал, что «лично ждал» от Хабиба этой публикации. Свой комментарий спортсмен дополнил словами, возвеличивающими Всевышнего.

Немецкий правозащитник Фатих Сеферагич тоже поддержал россиянина. Он считает, что никто не имеет права молчать, когда оскорбляют пророка.

— Да будет ясно, что пророк Мухаммед (мир ему) выше и выше наших родителей, братьев, сестер и всего остального. Никто и никогда не будет насмехаться над нашим пророком, оскорблять его и ожидать, что мы будем молчать об этом, независимо от того, кто вы и каков ваш статус! — отреагировал он.

Эммануэль Макрон / Фото: Официальный сайт президента РФ

Нурмагомедова поблагодарили не только знаменитости, но и обычные пользователи. Девушка с никнеймом @adilya.iu пожаловалась на двойные стандарты.

— Насмешки над религией — это значит свобода слова, оскорбление «черного» или ЛГБТ — это значит расизм и ущемление прав человека! Двойные стандарты! Франция разгромила Ливию и всю семью Каддафи — что они еще хотели, естественно, людям хочется жить, вот и пошла миграцию в Европу! Европа пусть задумается сначала в следующий раз, когда захочет громить мусульманские страны. Итог очевиден! — написала девушка.

ТВ-продюссер Григорий Гайдо порадовался тому, что в России нет подобных проблем, как во Франции.

— К счастью, мы живем в стране, в которой все народы и религии едины! — говорит Гайдо.

Не все пользователи согласились с той манерой критики, которую выбрал чемпион UFC. @maksim.fors1 полагает, что такие посты лишь «разжигают религиозную ненависть к другим верам», и посоветовал Нурмагомедову «оставить эти мысли при себе».

Доцент РГГУ Вадим Трухачев считает, что после таких высказываний Хабиба уже не впустят в Европу.

— А Нурмагомедов стал в каждой бочке затычкой? Он уже по всем вопросам бытия высказывался? Вообще, судя по «Инстаграму», он стал такой «мусульманской Бузовой»... А за слова в адрес Макрона в ЕС его наверняка не пустят. В Дагестане же он вряд ли на всю жизнь останется, — написал Трухачев в Facebook.

Журналист Филипп Лайко считает, что за такие слова должно последовать наказание.

— Никогда не «болел» за этого товарища. Не будь у нас такой сложной ситуации с некоторыми республиками, за такие высказывания давали бы по рукам (хотя бы в мире спорта). Надо наконец-то четко проговорить простое и очевидное — это не русский, а россиянский борец. Он нам чужд. Что нам делать с этой Россиянеей? Как нам жить вместе, если раздельно — вообще не вариант? — рассуждает он.

Не осталась в стороне известная телеведущая Ксения Собчак.

— Хабиб! Вы герой для многих подростков в России, многие берут с вас пример! Недавно вы заставили многих россиян гордиться своей страной благодаря вашей победе. Я уважаю вашу религиозность, и вы имеете право верить и любить кого хотите. Но не считаете ли вы, что ваши слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном? — прокомментировала она под постом у спортсмена.

Собчак отметила, что Макрон никогда не выступал против мусульман, а борется против террористов. Неужели нет более умеренной и неагрессивной формы осуждения, чем та, в которой выразился Нурмагомедов, спрашивает она.

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