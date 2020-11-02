Миллионера Маругова застрелили из арбалета в Подмосковье

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Миллионера Владимира Маругова застрелили из арбалета в Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 2 ноября.

Уточняется, что убийство произошло вечером в воскресенье. Неизвестные проникли в баню, в которой отдыхал бизнесмен, предположительно, с супругой. Злоумышленники связали женщину, однако ей удалось освободиться. Она убежала через окно и вызвала полицию.

Преступники скрылись в лесу, полиция их разыскивает. По данным телеканала, главным подозреваемым по делу является бывший сотрудник Владимира Маругова.

Позднее Следственный комитет сообщил о смерти мужчины в результате нападения неизвестных с арбалетом.

Владимир Маругов — олигарх-миллионер, владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас». В прошлом году в ДТП погиб сын миллионера Александр.

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