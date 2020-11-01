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Уголовное дело возбудили после взрыва гранаты в торговом центре Коврова
Фото: sledcom.ru/Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбудили после взрыва гранаты в торговом центре Коврова

Виктория Родимкина

Происшествия

Уголовное дело возбудили после того, как в торговом центре города Коврова мужчина взорвал гранату. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» в отношении 43-летнего местного жителя.

По данным следователей, 1 ноября подозреваемый приехал торговый центр «Рынок Октябрьский», чтобы выяснить отношения со своей знакомой. Во время ссоры у мужчины сдетонировала граната, которую он принес с собой.

В результате подозреваемый и двое граждан получили травмы. Их госпитализировали, уточнили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что причиной преступления в торговом центре Коврова стала ревность к жене.

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Владимирская областьподрыв гранатыторговый центр
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