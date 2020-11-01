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Тело погибшего при обрушении гаражей в Мытищах извлекли из-под завалов
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Тело погибшего при обрушении гаражей в Мытищах извлекли из-под завалов

Виктория Родимкина

Происшествия

В подмосковных Мытищах из-под завалов спасатели извлекли тело погибшего при обрушении гаражей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области в воскресенье, 1 ноября.

— Тело погибшего извлечено из-под завалов. Устанавливается его личность, проводятся следственные действия, — передает сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения гаражей погиб один человек.

В воскресенье, 1 ноября, региональный главк МЧС сообщил, что в гаражно-строительном кооперативе № 10/2 на улице Попова в Мытищах прогремел взрыв газа. В результате пострадали два человека, пять гаражей оказались повреждены. Взрыв привел к обрушению конструкций на площади 50 квадратных метров.

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

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