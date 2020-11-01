Ревнивый мужчина взорвал гранату в торговом центре Коврова

Фото: depositphotos.com

В городе Коврове Владимирской области мужчина взорвал гранату в магазине. В результате пострадали три человека, их госпитализировали, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в ТЦ «Рынок Октябрьский».

— Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение, — указано в релизе полиции.

Согласно информации СМИ, в одном из магазинов центра мужчина взорвал гранату или иное взрывное устройство. Мотивом преступления стала ревность к жене.

Читайте также: Один человек погиб при взрыве в гаражах в Мытищах