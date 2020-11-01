Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ревнивый мужчина взорвал гранату в торговом центре Коврова
Фото: depositphotos.com

Ревнивый мужчина взорвал гранату в торговом центре Коврова

Ростислав Зубков

Происшествия

В городе Коврове Владимирской области мужчина взорвал гранату в магазине. В результате пострадали три человека, их госпитализировали, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в ТЦ «Рынок Октябрьский».

— Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение, — указано в релизе полиции.

Согласно информации СМИ, в одном из магазинов центра мужчина взорвал гранату или иное взрывное устройство. Мотивом преступления стала ревность к жене.

Читайте также: Один человек погиб при взрыве в гаражах в Мытищах

взрывВладимирская областьподрыв гранаты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте