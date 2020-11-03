Подозреваемого в убийстве предпринимателя Маругова арестовали

Фото: depositphotos.com

По ходатайству Следственного комитета Российской Федерации по Московской области судом в отношении подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя Владимира Маругова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый 1971 года рождения является уроженцем одной из среднеазиатских республик. Мужчина отказался от дачи показаний. Полицейские обнаружили в квартире подозреваемого прикованного наручниками к батарее пенсионера. Он сообщил, что обвиняемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в Москве. Следователи устанавливают причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям.

Ранее стало известно, что предпринимателя застрелили в Подмосковье из арбалета. СК сообщил, что убийство произошло с целью ограбления. Неизвестные проникли на частную территорию, связали бизнесмена и его супругу и требовали отдать им деньги. Женщине удалось освободиться и вызвать полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили тело бизнесмена, а также арбалет, из которого он был убит.

Владимир Маругов — миллионер, владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас». В прошлом году в ДТП погиб его сын Александр.

Читайте также: Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова