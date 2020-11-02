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Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова
Фото: youtube.com / ПРО БИЗНЕС ТВ

Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова

Виктория Родимкина

Происшествия

В Сети появилась видеозапись с места убийства бизнесмена Владимира Маругова. Видеоролик разместили на сайте РЕН ТВ в понедельник, 2 ноября.

На кадрах можно увидеть частный дом миллионера в Подмосковье. На место случившегося уже приехали близкие убитого. Мать бизнесмена отказалась общаться с журналистами.

Ранее стало известно, что миллионера застрелили в Подмосковье из арбалета. Следственный комитет сообщил, что убийство произошло с целью ограбления. Неизвестные проникли на частную территорию, связали бизнесмена и его супругу и требовали отдать им деньги. Женщине удалось освободиться и вызвать полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили тело олигарха, а также арбалет, из которого он был убит.

Владимир Маругов — олигарх-миллионер, владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас». В прошлом году в ДТП погиб сын миллионера Александр.

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