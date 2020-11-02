Артиста Большого театра обокрали в центре Москвы

Фото: pixabay.com

Россия, Москва, улица Покровка Карта всех событий

В центре столицы в ночь на воскресенье, 1 ноября, обокрали артиста балета Большого театра Кирилла Попова. Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы», что преступник пойман.

— Заявление поступило от 28-летнего мужчины, который сообщил, что в отношении него совершены противоправные действия, похищено личное имущество, — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Покровке. Неизвестный похитил из кармана одежды артиста банковскую карту, водительское удостоверение, мобильный телефон и попытался скрыться.

В результате оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был задержан. Им оказался приезжий мужчина, который временно проживает в Подмосковье. По предварительным данным, ущерб от его действий составил порядка 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», ведется следствие. Правонарушитель отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что за крупнейшую аферу в области российской энергетики задержан один из топ-менеджеров.

Читайте также: Стали известны подробности убийства миллионера Владимира Маругова