Пенсионера в наручниках нашли в квартире подозреваемого в убийстве Маругова

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Полицейские обнаружили в квартире мужчины, который подозревается в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, прикованного наручниками к батарее пенсионера. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 3 ноября.

Ранее стало известно, что задержан один из подозреваемых в убийстве бизнесмена. Им стал 49-летний уроженец одной из среднеазиатских республик.

— В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, — уточнила Врадий.

Она пояснила, что мужчина, который находился в квартире рядом с пенсионером, доставлен в отделение полиции. Следствие полагает, что подозреваемый по делу об убийстве миллионера связан с мошенничествами.

Ранее стало известно, что миллионера застрелили в Подмосковье из арбалета. СК сообщил, что убийство произошло с целью ограбления. Неизвестные проникли на частную территорию, связали бизнесмена и его супругу и требовали отдать им деньги. Женщине удалось освободиться и вызвать полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили тело бизнесмена, а также арбалет, из которого он был убит. Позднее полиции удалось задержать одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена.

Владимир Маругов — миллионер, владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас». В прошлом году в ДТП погиб его сын Александр.

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