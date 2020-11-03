Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пенсионера в наручниках нашли в квартире подозреваемого в убийстве Маругова
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Пенсионера в наручниках нашли в квартире подозреваемого в убийстве Маругова

Виктория Родимкина

Происшествия

Полицейские обнаружили в квартире мужчины, который подозревается в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, прикованного наручниками к батарее пенсионера. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 3 ноября.

Ранее стало известно, что задержан один из подозреваемых в убийстве бизнесмена. Им стал 49-летний уроженец одной из среднеазиатских республик.

— В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, — уточнила Врадий.

Она пояснила, что мужчина, который находился в квартире рядом с пенсионером, доставлен в отделение полиции. Следствие полагает, что подозреваемый по делу об убийстве миллионера связан с мошенничествами.

Ранее стало известно, что миллионера застрелили в Подмосковье из арбалета. СК сообщил, что убийство произошло с целью ограбления. Неизвестные проникли на частную территорию, связали бизнесмена и его супругу и требовали отдать им деньги. Женщине удалось освободиться и вызвать полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили тело бизнесмена, а также арбалет, из которого он был убит. Позднее полиции удалось задержать одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена.

Владимир Маругов — миллионер, владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас». В прошлом году в ДТП погиб его сын Александр.

Читайте также: Жительницу Подмосковья подозревают в убийстве новорожденной дочери

ПредпринимательМосквапенсионер
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Владимир Платонов
Владимир Платонов

В Москве торгуют по правилам

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Все мнения
О проекте