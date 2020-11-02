Жительницу Подмосковья подозревают в убийстве новорожденной дочери 

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в убийстве собственной дочери в Подмосковье. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Хотькове. Рядом с одним из домов люди нашли завернутое в пеленку и куртку тело младенца. Правоохранители выяснили, что новорожденной девочке всего 3–4 дня.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление матери новорожденного, — сообщили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка (статьи 106 УК РФ).

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