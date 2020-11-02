Одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена Владимира Маругова задержали

Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Следователи задержали одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову в понедельник, 2 ноября.

По ее словам, задержанный является уроженцем одной из среднеазиатских республик, 1971 года рождения. Продолжается поиск еще одного подозреваемого.

Ранее стало известно, что миллионера застрелили в Подмосковье из арбалета. СК сообщил, что убийство произошло с целью ограбления. Неизвестные проникли на частную территорию, связали бизнесмена и его супругу и требовали отдать им деньги. Женщине удалось освободиться и вызвать полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили тело бизнесмена, а также арбалет, из которого он был убит.

Владимир Маругов — миллионер, владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас». В прошлом году в ДТП погиб его сын Александр.

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