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Дело об избиении волгоградца из-за ссоры в чате переквалифицируют на более тяжкую статью
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дело об избиении волгоградца из-за ссоры в чате переквалифицируют на более тяжкую статью

Евгения Звощик

Происшествия

Уголовное дело, возбужденное по факту избиения жителя Волгограда из-за ссоры в родительском чате, будет переквалифицировано после смерти пострадавшего на более тяжкую статью. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области в понедельник, 2 ноября.

Ранее подозреваемого в нападении на мужчину арестовали на два месяца. Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

После смерти пострадавшего уголовное дело поступило в СК. Дело переквалифицируют на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, сообщается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. Отмечалось, что между мужчинами произошел конфликт. Согласно одной из версий, сестра попросила брата разобраться с мужчиной, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Избитый из-за ссоры волгоградец скончался в воскресенье, 1 ноября, в реанимации, не приходя в сознание.

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уголовное делоГСУ СК РФВолгоград
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