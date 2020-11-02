Еще пять человек задержали по делу о нападении подростка в Татарстане

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Еще пять подозреваемых, помимо отчима подростка, были задержаны по делу о нападении на отдел полиции в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кукморского районного суда в понедельник, 2 ноября.

Отмечается, что отчим убитого подростка Марат Замалиев был заключен под стражу на два месяца. По информации агентства, у мужчины есть судимость за подрыв магистрального газопровода в конце 1999 года.

Нападение подростка на полицейских в Татарстане

Инцидент произошел в Кукморском районе Татарстана ночью 30 октября. Участковый полицейский заметил неизвестного, который, предположительно, кидал «коктейли Молотова» у местного отделения МВД.

Полицейский и его коллега попытались задержать злоумышленника, но тот достал нож и ранил одного из правоохранителей. Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Нападавший получил смертельное ранение. Погибшим оказался 16-летний подросток. СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В Кремле оценили действия подростка и назвали это «абсолютно криминальным преступлением».

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