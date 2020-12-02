Электроснабжение 460 человек, отключенных из-за задымления в столице, восстановлено

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Восстановлено электроснабжение 460 человек, которых отключили из-за задымления в коллекторе на севере Москвы. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

— Электроснабжение 460 потребителей уже восстановлено, — отметили в ведомстве.

По данным Минэнерго, в настоящее время специалисты проверяют электроснабжение других потребителей, передает РИА Новости.

Напомним, возгорание произошло по адресу Ленинградский проспект, 33а. На место прибыли московские аварийные службы, а также заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия.

Обстановка и подробности происшествия устанавливаются.

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