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СК на транспорте организует проверку обрушения части пешеходного перехода
Фото: Анна Быкова

СК на транспорте организует проверку обрушения части пешеходного перехода

Олег Сыров

Анастасия Волоснова

Происшествия

В районе станции Новоподрезково Октябрьской железной дороги обрушилась часть пешеходного перехода. Из-за строительных работ на железнодорожные пути упала балка в 11:55 на перегоне Химки — Сходня.

По факту обрушения организована доследственная проверка Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления. Специалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и сотрудников строительной организации. Организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего.

По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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