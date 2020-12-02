СК на транспорте организует проверку обрушения части пешеходного перехода

Фото: Анна Быкова

В районе станции Новоподрезково Октябрьской железной дороги обрушилась часть пешеходного перехода. Из-за строительных работ на железнодорожные пути упала балка в 11:55 на перегоне Химки — Сходня.

По факту обрушения организована доследственная проверка Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления. Специалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и сотрудников строительной организации. Организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего.

По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также: Транспортная полиция проверила соблюдение масочного режима в столичных электричках