Транспортная полиция проверила соблюдение масочного режима в столичных электричках

Сотрудник линейного управления МВД России на станции Москва-Курская старший сержант полиции Сергей Шокоров просит пассажира Никиту Кондратьева (крайний слева) надеть средства индивидуальной защиты: маску и перчатки / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Транспортная полиция проверила соблюдение масочного режима в электричках столицы. В рейд с патрулем отправился корреспондент «Вечерней Москвы».

К мероприятию присоединились сотрудники Московской железной дороги и Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Проверку начали с транспортно-пересадочного узла, который соединяет новую станцию метрополитена розовой линии «Нижегородская» с одноименной станцией железной дороги Горьковского направления.

— ТПУ — это объект железнодорожной инфраструктуры, где ношение средств индивидуальной защиты обязательно, — напоминает санитарные требования полицейский патрульно-постовой службы на станции Москва-Курская Сергей Шокоров. — За нарушение правил предусмотрен штраф.

Во время беседы он внимательно наблюдает за потоком пассажиров и сразу замечает мужчину без маски.

— Старший сержант Сергей Шокоров, — представляется полицейский. — Наденьте, пожалуйста, маску.

— Сейчас, — отвечает Сергей Гриднев. — Просто я пожилой человек, постоянно носить ее трудно.

Сейчас такое нарушение — единичный случай. За время рейда патруль останавливает лишь несколько человек без средств защиты. Полицейские ограничиваются замечаниями. Хотя некоторые пытаются избежать ношения масок и перчаток.

— Наверное, потеряла, — разводит руками остановленная полицейскими москвичка Анастасия Колоскова.

— Вы можете купить маску в кассе, — предлагает выход из ситуации старший сержант Денис Буров.

Главная цель патруля — обеспечить безопасность пассажиров, а не выписать штраф. К административной ответственности людей привлекают только в исключительных случаях.

Примером такой ситуации становится диалог полицейского с пассажиром, который происходит уже в электричке. Один мужчина, услышав замечание, начинает возмущаться.

— Это незаконно, вы нарушаете мои права, — утверждает Никита Кондратьев.

— Если вы не наденете маску, я вынужден буду вас доставить в отдел полиции для составления административного протокола, — спокойно поясняет старший сержант полиции Сергей Шокоров.

Беседа в конце концов приводит к желаемому результату, мужчина надевает маску. Патрулированием станций, ТПУ и вагонов забота о здоровье пассажиров не ограничивается.

— Каждые два часа все поручни, электронные кассы и другие объекты, к которым прикасаются граждане, обрабатываются дезинфицирующим средством, — поясняет начальник Московской дирекции пассажирских обустройств Алексей Московец.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Ивлев, заместитель начальника московского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту:

—Мы регулярно проводим рейды по соблюдению масочного режима на железнодорожном транспорте. Сегодняшнее мероприятие показало, что пассажиры стали сознательнее относиться к безопасности, более 95 процентов соблюдают нормативы и пользуются индивидуальными средствами защиты.

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