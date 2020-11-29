Государство поддержит желающих открыть свой бизнес

Парикмахер-универсал Кира Градова готовится к приему клиентов. Она использует перчатки, маску, очки, халат и шапочку для индивидуальной защиты согласно предписаниям Роспотребнадзора. Такие меры помогают профилактике COVID-19 / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Подошел к концу VIII Общероссийский гражданский форум. В ходе мероприятия эксперты обсудили изменения в обществе, вызванные пандемией коронавируса, и озвучили прогнозы экономического развития.

Форум провели в онлайн-формате. Обсуждение шло сразу на нескольких площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Перми и других городах. Одну из главных дискуссий посвятили изменению отношения к коронавирусу. Эксперты отметили, что общество стало более ответственно подходить к мерам профилактики. Ярче всего изменения видны в Москве. Здесь почти исчезло безразличие к правилам ношения масок в общественном транспорте.

— Стоит отметить и успешные решения московских властей. Это единственный город в России, где реакция на пандемию была предварительной. Меры были приняты загодя, еще в марте 2020 года. Качество планирования и подготовки было несравнимо выше, чем в других городах страны, — прокомментировала столичные ограничительные меры профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ имени Михаила Ломоносова Наталья Зубаревич.

Отдельная дискуссия была посвящена экономическому состоянию страны. Эксперты отметили, что уровень государственной поддержки в разных сферах за 2020 год вырос колоссально.

— Государство принимало несколько нестандартных решений. Например, поддержка семей. Родители получали выплаты в размере до половины прожиточного минимума. Для малого и среднего бизнеса снизили налоги по страховым взносам. Цена такого решения — 500 миллиардов рублей в год. Эти деньги остались у предпринимателей. Это беспрецедентные шаги, и на них не нужно останавливаться. Я уверен, что поддержка продолжится, — сообщил председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин.

Он добавил, что в России нужно работать над изменением отношения к предпринимательству. На сегодняшний день не более 12 процентов населения хотели бы открыть собственное дело. По мнению Алексея Кудрина, нужно создать новые способы мотивации общества к предпринимательству. Потому что 12 процентов недостаточно для того, чтобы бизнес в стране «закипел».

Еще пандемия заставила людей объединиться и действовать сообща. Помогать друг другу. К таким выводам пришли исследователи Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Согласно данным опроса, около 78 процентов респондентов оказали денежную помощь во время пандемии COVID-19 своим друзья, родственникам или знакомым.

— Общество встрепенулось. Больше людей стали участвовать в поддержке различных благотворительных фондов. В некоторых организациях объемы помощи выросли на 80 процентов. Особенно ярко это было видно весной 2020 года, — добавил Алексей Кудрин.

На форуме эксперты обсудили последние тенденции в развитии образования и деятельности некоммерческих организаций. Организаторы провели мастер-классы по защите своих прав и свобод и созданию профсоюзов. Прошли дискуссии о защите персональных данных, открытости процесса выборов и развитии местного самоуправления. В завершении форума организаторы провели интеллектуальную игру в онлайн-формате, посвященную правовым нормам. Еще зрителям дали практические советы о том, как в следующему году они могут проявить свою активную гражданскую позицию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова:

— Во время пандемии идет активный рост цифровизации. И в этой сфере у нашей страны есть конкурентные преимущества. У нас лучший мобильный банкинг. В Москве сервис каршеринга на порядок лучше, чем аналогичные предложения в других мегаполисах мира. Цифровизация развивается за счет человеческого капитала, и он у нас есть. Даже представители малого и среднего бизнеса могут сейчас добиться результатов в сфере производства на 3D-принтерах. Благодаря электронным платформам они получили возможность входить на глобальный рынок.

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