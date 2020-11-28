Кудрин предположил возможное обострение безработицы в России из-за пандемии

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Вторая волна заболеваемости коронавирусом может обострить ситуацию с безработицей в России. Такое предположение сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, он ожидал, что безработица в РФ покажет значения на уровне 8–10 процентов.

— Сейчас безработица чуть ниже семи — 6,8–6,9 процента. Она чуть-чуть, даже символически, в последние два месяца сократилась. К сожалению, вторая волна пандемии может обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне, — цитирует Кудрина ТАСС.

Власти страны, по словам главы Счетной палаты, приняли «беспрецедентные меры по сохранению занятости» населения, в том числе оказали помощь малому и среднему бизнесу. Именно поэтому, уточнил Кудрин, безработица не вышла на показатели в 8–10 процентов.

При этом глава Счетной палаты не исключил, что ситуация может измениться, так как в России «не прошли пик по суточным заболеваниям».

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