Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кудрин предположил возможное обострение безработицы в России из-за пандемии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Кудрин предположил возможное обострение безработицы в России из-за пандемии

Вероника Кузьминова

Экономика

Вторая волна заболеваемости коронавирусом может обострить ситуацию с безработицей в России. Такое предположение сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, он ожидал, что безработица в РФ покажет значения на уровне 8–10 процентов.

— Сейчас безработица чуть ниже семи — 6,8–6,9 процента. Она чуть-чуть, даже символически, в последние два месяца сократилась. К сожалению, вторая волна пандемии может обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне, — цитирует Кудрина ТАСС.

Власти страны, по словам главы Счетной палаты, приняли «беспрецедентные меры по сохранению занятости» населения, в том числе оказали помощь малому и среднему бизнесу. Именно поэтому, уточнил Кудрин, безработица не вышла на показатели в 8–10 процентов.

При этом глава Счетной палаты не исключил, что ситуация может измениться, так как в России «не прошли пик по суточным заболеваниям».

Читайте также: Кудрин спрогнозировал падение экономики России на 4,5 процента

безработицапандемияРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте