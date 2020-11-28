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Кудрин спрогнозировал падение экономики России на 4,5 процента 
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Кудрин спрогнозировал падение экономики России на 4,5 процента 

Вероника Кузьминова

Экономика

Экономика России по итогам 2020 года ощутит спад на 4,5 процента. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в субботу, 28 ноября.

Официальная статистика, по его словам, говорит о падении на 3,9 процента. При этом сам Кудрин уверен, что процент будет больше четырех.

— И, может быть, для меня как экономиста проблема (состоит) в том, что после того, как последние лет пять уровень жизни у нас упал примерно на 10 процентов, то уже за этот год падение будет снова очень высоким, — цитирует Кудрина РИА Новости.

Жизненный уровень россиян, по словам главы Счетной палаты, упал на восемь процентов во втором квартале. В третьем квартале эта цифра составила 4,5 процента. Кудрин уверен, что в ближайшее время число бедных в России увеличится на миллион.

— И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка, — заявил Кудрин.

Говоря о падении европейской экономики, он назвал цифру в восемь процентов, а в Великобритании — 11 процентов.

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уровень жизниАлексей КудринСчетная палата РФ
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