Кудрин спрогнозировал падение экономики России на 4,5 процента 

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Экономика России по итогам 2020 года ощутит спад на 4,5 процента. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в субботу, 28 ноября.

Официальная статистика, по его словам, говорит о падении на 3,9 процента. При этом сам Кудрин уверен, что процент будет больше четырех.

— И, может быть, для меня как экономиста проблема (состоит) в том, что после того, как последние лет пять уровень жизни у нас упал примерно на 10 процентов, то уже за этот год падение будет снова очень высоким, — цитирует Кудрина РИА Новости.

Жизненный уровень россиян, по словам главы Счетной палаты, упал на восемь процентов во втором квартале. В третьем квартале эта цифра составила 4,5 процента. Кудрин уверен, что в ближайшее время число бедных в России увеличится на миллион.

— И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка, — заявил Кудрин.

Говоря о падении европейской экономики, он назвал цифру в восемь процентов, а в Великобритании — 11 процентов.

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