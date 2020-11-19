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«Уходим в страны третьего мира»: экономист дал мрачный прогноз российской экономике
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Уходим в страны третьего мира»: экономист дал мрачный прогноз российской экономике

Наталия Белова

Экономика

Поводов для оптимистичных прогнозов по росту российской экономики нет. Вероятнее всего, страна начнет восстанавливаться, но крайне медленно, постепенно отходя на уровень стран третьего мира — такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заявили, что кризис в России является самым мягким за последние десятилетия. По мнению специалистов, страна вернется к докризисным показателям к 2022-2023 годам.

— Почему делаются такие прогнозы? Потому что обычных людей необходимо укрепить в оптимизме, панику вызывать нельзя. И это во многом оправдано — нет ничего хуже на финансовых рынках, чем паника. На деле же ситуация намного сложнее. Оптимистичные прогнозы делаются исходя из самого позитивного сценария развития событий: нефть вырастет, санкции не введут, а, может, и предыдущие отменят, в Россию вдруг пойдут инвестиции. Только для роста цен на углеводороды нет никаких оснований — ну подорожает нефть до 45, только вот нам нужно 80. С газом то же. Санкции отменять не будут, напротив, вероятнее всего, появятся новые. И инвестиции в нашу страну не пойдут, поскольку инвестиционный климат плохой, бизнес-среда слабая. Но люди очень ждут этих улучшений. Хотя бы на словах, — заметил Коренев.

Рассчитывать, по мнению Корнева, стоит, скорее, на нейтральный сценарий, предполагающий медленное восстановление, со стагнацией рынка труда, промышленности, серьезным отставанием производительности труда и ВВП от мировых показателей:

— Наши показатели, конечно, хороши, если не смотреть на другие страны. На тот же Китай, например. Или на США, которые в третьем квартале дали плюс 33 процента роста ВВП. Предпосылок для серьезного роста у нас нет, мы вошли в стадию L-образного восстановления экономики — резко упали и медленно поднимаемся. Обещанный рост в 3 процента в год, конечно, возможен, но только при очень благоприятном стечении обстоятельств: нефти по 80, отмены санкций и прочего. Скорее всего, все останется на прежних уровнях, если нефть останется по 44, санкций не добавят, то мы зависнем на плюс 1,5-2 процентах ВВП в год, что с учетом нынешнего падения выведет нас на былые уровни года через два, не раньше.

Данные показатели, может, и не так плохи, но, как подчеркнул экономист, мир растет намного более высокими темпами, что постоянно увеличивает наше отставание:

— Мы вроде как и не особо беднеем, хоть ситуация с доходами и не самая хорошая, но мир движется вперед, а мы стоим на месте. Мы уходим в страны третьего мира.

Каким станет следующий, кризисный, год для россиян, Коренев предсказывать не берется — во многом ситуация будет зависеть от распространения коронавируса, его возможных мутаций, поиска лечения, мер, принимаемых странами:

— Коронавирус — вещь непрогнозируемая, ситуация с равными долями вероятности может как ухудшиться, так и улучшиться. Причем, резко. Восстановление пойдет тогда, когда найдена будет наконец стопроцентно действующая вакцина, лекарство, когда экономика начнет выходить из локдауна. Сейчас же многие европейские страны ушли на полный карантин, у нас Бурятия объявила локдаун, не дожидаясь, пока число заболевших и погибших станет фатальным. Может, они и правы. Честно говоря, не берусь судить, насколько стоит останавливать экономику, да и что важнее: экономика или жизнь людей?

Коренев заключил, что, вероятнее всего, 2021 год для россиян станет приблизительно таким же, как и 2020-й: реальная экономика будет расти медленно, количество безработных, отправленных на каникулы, сокращенных увеличится.

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