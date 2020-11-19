«Уходим в страны третьего мира»: экономист дал мрачный прогноз российской экономике

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Поводов для оптимистичных прогнозов по росту российской экономики нет. Вероятнее всего, страна начнет восстанавливаться, но крайне медленно, постепенно отходя на уровень стран третьего мира — такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заявили, что кризис в России является самым мягким за последние десятилетия. По мнению специалистов, страна вернется к докризисным показателям к 2022-2023 годам.

— Почему делаются такие прогнозы? Потому что обычных людей необходимо укрепить в оптимизме, панику вызывать нельзя. И это во многом оправдано — нет ничего хуже на финансовых рынках, чем паника. На деле же ситуация намного сложнее. Оптимистичные прогнозы делаются исходя из самого позитивного сценария развития событий: нефть вырастет, санкции не введут, а, может, и предыдущие отменят, в Россию вдруг пойдут инвестиции. Только для роста цен на углеводороды нет никаких оснований — ну подорожает нефть до 45, только вот нам нужно 80. С газом то же. Санкции отменять не будут, напротив, вероятнее всего, появятся новые. И инвестиции в нашу страну не пойдут, поскольку инвестиционный климат плохой, бизнес-среда слабая. Но люди очень ждут этих улучшений. Хотя бы на словах, — заметил Коренев.

Рассчитывать, по мнению Корнева, стоит, скорее, на нейтральный сценарий, предполагающий медленное восстановление, со стагнацией рынка труда, промышленности, серьезным отставанием производительности труда и ВВП от мировых показателей:

— Наши показатели, конечно, хороши, если не смотреть на другие страны. На тот же Китай, например. Или на США, которые в третьем квартале дали плюс 33 процента роста ВВП. Предпосылок для серьезного роста у нас нет, мы вошли в стадию L-образного восстановления экономики — резко упали и медленно поднимаемся. Обещанный рост в 3 процента в год, конечно, возможен, но только при очень благоприятном стечении обстоятельств: нефти по 80, отмены санкций и прочего. Скорее всего, все останется на прежних уровнях, если нефть останется по 44, санкций не добавят, то мы зависнем на плюс 1,5-2 процентах ВВП в год, что с учетом нынешнего падения выведет нас на былые уровни года через два, не раньше.

Данные показатели, может, и не так плохи, но, как подчеркнул экономист, мир растет намного более высокими темпами, что постоянно увеличивает наше отставание:

— Мы вроде как и не особо беднеем, хоть ситуация с доходами и не самая хорошая, но мир движется вперед, а мы стоим на месте. Мы уходим в страны третьего мира.

Каким станет следующий, кризисный, год для россиян, Коренев предсказывать не берется — во многом ситуация будет зависеть от распространения коронавируса, его возможных мутаций, поиска лечения, мер, принимаемых странами:

— Коронавирус — вещь непрогнозируемая, ситуация с равными долями вероятности может как ухудшиться, так и улучшиться. Причем, резко. Восстановление пойдет тогда, когда найдена будет наконец стопроцентно действующая вакцина, лекарство, когда экономика начнет выходить из локдауна. Сейчас же многие европейские страны ушли на полный карантин, у нас Бурятия объявила локдаун, не дожидаясь, пока число заболевших и погибших станет фатальным. Может, они и правы. Честно говоря, не берусь судить, насколько стоит останавливать экономику, да и что важнее: экономика или жизнь людей?

Коренев заключил, что, вероятнее всего, 2021 год для россиян станет приблизительно таким же, как и 2020-й: реальная экономика будет расти медленно, количество безработных, отправленных на каникулы, сокращенных увеличится.

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