Экономист назвал лучшую валюту для инвестиций

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Одной из лучших валют для инвестиций сегодня является юань, заявил «Вечерней Москве» экономист Алексей Коренев. По его словам, Китай показал значительную положительную динамику по восстановлению в условиях эпидемии коронавируса, тогда как большинство других стран ушли в отрицательные показатели по росту ВВП.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что эксперты финансового конгломерата Citigroup спрогнозировали уход инвесторов от доллара в пользу норвежской кроны и австралийского доллара. По мнению аналитиков, нацвалюта США скоро перестанет быть мировой, ее падение ожидают уже в ближайшие месяцы.

— Ситуация с долларом на самом деле далеко не такая катастрофическая, — заметил экономист. — Оснований для таких мрачных прогнозов я не вижу — американская экономика, несмотря на то что страна сейчас лидирует по заболеваемости коронавирусом, функционирует нормально. Скорее всего, на пользу ей пойдут и реформы Байдена (кандидат в президенты США Джо Байден — прим. «ВМ»), при том что реформы действующего президента Дональда Трампа отменены не будут. Периодические колебания американской валюты, конечно, возможны, но это абсолютно нормальная ситуация.

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Причин для таких оптимистичных прогнозов по австралийскому доллару эксперт не увидел: экономика страны не показывает особо выдающихся результатов, в то время как инвесторы, перекладываясь на определенную валюту, ориентируются, естественно, на показатели. Смысл вкладываться в нацвалюту Австрии, по мнению Коренева, есть только в случае формирования мультивалютной корзины.

— Я вижу, что американская экономика устойчива, периодические колебания полностью обоснованы и непродолжительны. Доллар останется мировой резервной и расчетной валютой еще надолго. Конечно, сейчас ее вес немного снижается из-за того, что в мире идет процесс децентрализации, доля региональных платежных средств растет, но уход от доллара точно не произойдет в ближайшее время, — посчитал Корнев.

Если доллар вас все же не устраивает, экономист рекомендовал вложиться в китайский юань. По его словам, КНР показала прекрасную динамику по восстановлению после эпидемии:

— У Китая хорошая динамика производства, спроса. С пандемией там справились успешнее других стран, так что если уж что-то покупать, формировать мультивалютную корзину, то юаню здесь однозначно стоит определить существенную долю. А еще евро — если Байден будет снимать таможенные ограничения, именно Китай и зона евро выиграют в первую очередь.

Однозначно не подходит для инвестиций, по мнению экономиста, валюта экзотических стран: такие вложения всегда связаны со слишком большими рисками, поскольку могут с равной долей вероятности как взлететь, так и рухнуть.

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