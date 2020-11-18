Экономист назвал лучшую валюту для инвестиций
Одной из лучших валют для инвестиций сегодня является юань, заявил «Вечерней Москве» экономист Алексей Коренев. По его словам, Китай показал значительную положительную динамику по восстановлению в условиях эпидемии коронавируса, тогда как большинство других стран ушли в отрицательные показатели по росту ВВП.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что эксперты финансового конгломерата Citigroup спрогнозировали уход инвесторов от доллара в пользу норвежской кроны и австралийского доллара. По мнению аналитиков, нацвалюта США скоро перестанет быть мировой, ее падение ожидают уже в ближайшие месяцы.
— Ситуация с долларом на самом деле далеко не такая катастрофическая, — заметил экономист. — Оснований для таких мрачных прогнозов я не вижу — американская экономика, несмотря на то что страна сейчас лидирует по заболеваемости коронавирусом, функционирует нормально. Скорее всего, на пользу ей пойдут и реформы Байдена (кандидат в президенты США Джо Байден — прим. «ВМ»), при том что реформы действующего президента Дональда Трампа отменены не будут. Периодические колебания американской валюты, конечно, возможны, но это абсолютно нормальная ситуация.
Причин для таких оптимистичных прогнозов по австралийскому доллару эксперт не увидел: экономика страны не показывает особо выдающихся результатов, в то время как инвесторы, перекладываясь на определенную валюту, ориентируются, естественно, на показатели. Смысл вкладываться в нацвалюту Австрии, по мнению Коренева, есть только в случае формирования мультивалютной корзины.
— Я вижу, что американская экономика устойчива, периодические колебания полностью обоснованы и непродолжительны. Доллар останется мировой резервной и расчетной валютой еще надолго. Конечно, сейчас ее вес немного снижается из-за того, что в мире идет процесс децентрализации, доля региональных платежных средств растет, но уход от доллара точно не произойдет в ближайшее время, — посчитал Корнев.
Если доллар вас все же не устраивает, экономист рекомендовал вложиться в китайский юань. По его словам, КНР показала прекрасную динамику по восстановлению после эпидемии:
— У Китая хорошая динамика производства, спроса. С пандемией там справились успешнее других стран, так что если уж что-то покупать, формировать мультивалютную корзину, то юаню здесь однозначно стоит определить существенную долю. А еще евро — если Байден будет снимать таможенные ограничения, именно Китай и зона евро выиграют в первую очередь.
Однозначно не подходит для инвестиций, по мнению экономиста, валюта экзотических стран: такие вложения всегда связаны со слишком большими рисками, поскольку могут с равной долей вероятности как взлететь, так и рухнуть.
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