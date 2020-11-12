«Банки заберут квартиры»: экономист призвал не скупать недвижимость

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Риск того, что цены на недвижимость резко упадут после недавнего роста, велик, заявил «Вечерней Москве» экономист Алексей Коренев. Поэтому, по его словам, инвестиции в жилплощадь сегодня довольно опасны.

Всего за 10 месяцев в России был побит годовой рекорд по выдаче ипотеки — заемщики уже успели получить от банков 3,25 триллиона рублей. Рост спроса вызван несколькими факторами: льготной ипотекой и тем, что люди, опасаясь ухудшения экономической ситуации, торопятся вложить деньги, пока недвижимость не стала стоить еще дороже, а их накопления не обесценились.

— Я бы вкладываться в жилплощадь сейчас не рискнул, — заметил Коренев. — Такая опция возможна только в том случае, если у вас очень много денег, вы не знаете, куда бы еще их вложить, и они вам не скоро понадобятся. Либо если есть необходимость расширить жилплощадь: родились дети, внуки, кто-то женился.

По словам экономиста, спрос на ипотеку вырос прежде всего на фоне льготной программы: люди кинулись скупать недвижимость, понимая, что такой низкой ставка уже не будет. И именно в этом, замечает Коренев, кроется проблема: многие не рассчитали своих финансовых возможностей по выплате задолженности банкам.

— Волна ажиотажного спроса, конечно, пройдет, и вскоре цены на жилье пойдут вниз, — сказал он. — Опустятся они еще и потому, что часть новых ипотечников — люди не очень высокой платежеспособности, и, когда они перестанут платить, банки заберут квартиры себе и начнут их реализовывать. Причем продать недвижимость банки захотят побыстрее: они не могут держать ее слишком долго, потому что цены на такие квартиры окажутся заметно дешевле. На фоне этого весь рынок пойдет вниз. Такой вот кредитный пузырь.

Новостройка / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Коренев отметил, что банки уже не так охотно выдают льготную ипотеку, понимая риски в складывающейся ситуации:

— Становится все больше заемщиков с неподтвержденной кредитной историей, доходами. То есть такие люди, у которых зарплата есть, но в статике. А в динамике они могут лишиться ее через три месяца и потерять возможность погашать ипотеку. Менеджеры банков оценивают эти риски, а заемщики, как правило, нет: они уверены, что хорошая зарплата будет с ними всегда.

Когда цены на недвижимость после падения снова пойдут вверх, по мнению экономиста, не угадаешь. Для этого необходим рост общих доходов населения, а они падают уже около восьми лет, и никаких предпосылок того, что ситуация изменится, эксперты не видят.

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