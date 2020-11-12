«Банки заберут квартиры»: экономист призвал не скупать недвижимость
Риск того, что цены на недвижимость резко упадут после недавнего роста, велик, заявил «Вечерней Москве» экономист Алексей Коренев. Поэтому, по его словам, инвестиции в жилплощадь сегодня довольно опасны.
Всего за 10 месяцев в России был побит годовой рекорд по выдаче ипотеки — заемщики уже успели получить от банков 3,25 триллиона рублей. Рост спроса вызван несколькими факторами: льготной ипотекой и тем, что люди, опасаясь ухудшения экономической ситуации, торопятся вложить деньги, пока недвижимость не стала стоить еще дороже, а их накопления не обесценились.
— Я бы вкладываться в жилплощадь сейчас не рискнул, — заметил Коренев. — Такая опция возможна только в том случае, если у вас очень много денег, вы не знаете, куда бы еще их вложить, и они вам не скоро понадобятся. Либо если есть необходимость расширить жилплощадь: родились дети, внуки, кто-то женился.
По словам экономиста, спрос на ипотеку вырос прежде всего на фоне льготной программы: люди кинулись скупать недвижимость, понимая, что такой низкой ставка уже не будет. И именно в этом, замечает Коренев, кроется проблема: многие не рассчитали своих финансовых возможностей по выплате задолженности банкам.
— Волна ажиотажного спроса, конечно, пройдет, и вскоре цены на жилье пойдут вниз, — сказал он. — Опустятся они еще и потому, что часть новых ипотечников — люди не очень высокой платежеспособности, и, когда они перестанут платить, банки заберут квартиры себе и начнут их реализовывать. Причем продать недвижимость банки захотят побыстрее: они не могут держать ее слишком долго, потому что цены на такие квартиры окажутся заметно дешевле. На фоне этого весь рынок пойдет вниз. Такой вот кредитный пузырь.
Коренев отметил, что банки уже не так охотно выдают льготную ипотеку, понимая риски в складывающейся ситуации:
— Становится все больше заемщиков с неподтвержденной кредитной историей, доходами. То есть такие люди, у которых зарплата есть, но в статике. А в динамике они могут лишиться ее через три месяца и потерять возможность погашать ипотеку. Менеджеры банков оценивают эти риски, а заемщики, как правило, нет: они уверены, что хорошая зарплата будет с ними всегда.
Когда цены на недвижимость после падения снова пойдут вверх, по мнению экономиста, не угадаешь. Для этого необходим рост общих доходов населения, а они падают уже около восьми лет, и никаких предпосылок того, что ситуация изменится, эксперты не видят.
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