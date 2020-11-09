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Полгода спокойствия: экономист рассказал, что ждет нефть и российский рубль
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Полгода спокойствия: экономист рассказал, что ждет нефть и российский рубль

Наталия Белова

Экономика

Падение цен на нефть было обусловлено не реальными факторами, а опасениями, которые не подтвердились. Наблюдаемое подорожание вполне ожидаемо и говорит о том, что ситуация приходит в норму — такое мнение высказал экономист Алексей Коренев.

Цены на нефть выросли на 9 процентов, российская валюта тоже укрепилась — на данный момент доллар стоит меньше 76 рублей впервые с сентября.

— Ранее мы наблюдали не слишком оправданное падение нефти и, соответственно, не более оправданное падение рубля. Два этих показателя тесно связаны между собой, поскольку треть дохода нашего бюджета состоит из продаж энергоносителей. Нефть дешевела скорее на фоне негативных ожиданий, а не фактов: все, что касается коронавируса, хоть и не внушает позитива, но находится под контролем, общее снижение спроса на нефть, из-за которого инвесторы начали резко продавать фьючерсы, также не подтвердилось. Ситуация стабилизировалась. Так что, полагаю, в ближайшее время цены будут сохраняться на нынешних уровнях, — объясняет Коренев.

Тем не менее речь о конкретных сроках того, как долго на рынке будет сохраняться относительная стабильность, не идет. Негативно на российском рубле, по словам экономиста, может сказаться то, что с 9 ноября Центробанк снижает объемы валютных интервенций более чем в два раза, что снизит потенциал воздействия регулятора на динамику и волатильность цен на нацвалюту.

— Существенно на рубль повлияет и приход Байдена к власти. Но, к счастью, здесь у нас еще есть время — около полугода никаких потрясений ждать не стоит. Новый президент заступит на пост не раньше января, ну а там уже — пока он наберет новых людей, пока назначит новые санкции — пройдет полгода. Так что пока за рубль можно не переживать, он находится в стабильном коридоре, — заметил эксперт.

Коренев заключил, что на данный момент нефть стоит столько, сколько и должна при текущей экономической ситуации, рубль тоже вернулся в ожидаемые рамки, новых потрясений пока ждать не стоит.

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