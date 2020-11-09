Курс доллара опустился ниже 76 рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Курс доллара расчетами «завтра» опустился ниже 76 рублей на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов на 15:57 в понедельник, 9 ноября.

Курс американской валюты падал на 1,44 рубля — до показателя 75,97 рубля. Евро снизился на 1,61 рубля — до 90,96 рубля.

Последний раз курс доллара был ниже 76 рублей в конце сентября.

Ранее финансисты предупредили о падении рубля после избрания Джо Байдена президентом США. Эксперты считают, что негативная риторика нового американского лидера скажется на инвестиционной привлекательности России.

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