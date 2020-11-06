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Мировые цены на нефть упали из-за неопределенности на выборах в США
Фото: pixabay.com

Мировые цены на нефть упали из-за неопределенности на выборах в США

Ростислав Зубков

Экономика

В пятницу утром, 6 ноября, нефть серьезно дешевеет в рамках коррекции. При этом обвал котировок усугубляется быстрым распространением коронавируса и неопределенностью с итогами президентских выборов в США, следует из данных торгов.

К 08:14 по московскому времени стоимость январских фьючерсов на сырье Brent падала на 2,54 процента — до 39,89 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы WTI с поставкой в декабре снижались на 2,76 процента — до 37,72 доллара за баррель.

Пикирование цен на черное золото вызвано коррекцией после роста в начале недели на 5–6 процентов. Кроме того, снижение стоимости топлива обусловлено обострением пандемии в Соединенных Штатах, где могут вернуть карантинные ограничения. Наконец, игроки на рынке замерли в ожидании результатов американских выборов.

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