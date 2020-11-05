Рублю предсказали падение в случае ухода Трампа

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Несмотря на то, что сейчас рубль укрепился, вероятнее всего, он продолжит свое падение, только уже не такое стремительное. Такой позиции придерживается экономист Алексей Коренев.

Российская нацвалюта подорожала после стремительного падения. Теперь доллар стоит 78 рублей. Ранее многие эксперты утверждали, что рубль начнет дешеветь еще быстрее, после выборов в США, однако пессимистичные прогнозы пока не оправдываются.

— Выборы в США на самом деле еще не закончились. Они вообще уникальны — несмотря на пандемию, явка оказалась самой высокой за последние 100 лет. Такой плотной борьбы, ноздря в ноздрю, не было уже давно. Хотя Байден (Джо Байден — кандидат в президенты США — прим. «ВМ») и побеждает, в ключевых штатах-индикаторах, где кандидат, набравший наибольшее количество голосов, как правило, становится президентом, лидирует Трамп (Дональд Трамп — действующий президент США — прим. «ВМ»). Соответственно, говорить о том, что выборы закончились и мы уже видим, как они сказались на рубле, нельзя, — говорит он.

Экономист объясняет, что падение нацвалюты было обусловлено тремя негативными факторами: резким ухудшением ситуации с коронавирусом в Европе, вводом жестких ограничений в ряде стран, обвалом цен на нефть и окончанием налогового периода:

— Теперь же мы видим, что ограничения, принятые в Европе, кажется, оказались действенными, тотальный локдаун не произойдет. Нефть за счет хороших статистических данных по запасам поднялась до приемлемых 40 долларов за баррель. Получается, что часть негативных факторов, из-за которых подешевел рубль, отскочила, и мы вернулись к приемлемым и экономически обоснованным уровням. Это не значит, что теперь рубль начнет дорожать, поскольку ситуация для него отнюдь не позитивная. Падение продолжится, есть надежда только на то, что теперь дешеветь он будет медленно, без резких обвалов. В общем, теперь ждем окончания выборов в Соединенных Штатах Америки и смотрим, к чему нас это приведет.

Победа Байдена, которому осталось набрать всего шесть голосов выборщиков, для нас крайне невыгодна, поскольку кандидат в президенты обещает ввести более жесткие санкции против России, что быстро и больно скажется на отечественной экономике. Рублю нужен Трамп:

— Несмотря на то, что при Трампе было введено рекордное количество санкций, мало кто знает, что предлагали их намного больше. Действующему президенту удавалось их либо отменить, либо смягчить. В общем, не так он плох для России, как может казаться. Демократы же настроены резко против нашей страны, их санкции могут быть более жесткими, не в адрес отдельных персон, а секторальными.

Коренев заключил, что на данный момент победа Байдена рассматривается политиками как худший вариант для российской экономики, нежели победа Трампа.

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