Трамп лишит Байдена победы: на что пойдет республиканец, чтобы остаться у власти

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У действующего президента США Дональда Трампа еще остаются шансы на победу на выборах, несмотря на то, что на данный момент его соперник Джо Байден лидирует по количеству голосов выборщиков. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Кандидат в президенты США Джо Байден также заявил, что уверен в своей победе. Ему осталось набрать всего шесть голосов выборщиков.

— Трамп между тем уже оспаривает результаты по нескольким ключевым штатам и требует пересчета. Его адвокаты направили заявления в суды штатов, чтобы окончательно подвести итоги. После этого штаб Трампа обратится в Верховный суд, который вынесет окончательный вердикт относительно пересчета, в частности, тех голосов, которые были отданы по почте. И только после этого можно будет говорить о том, кто выиграл, а кто проиграл в этой гонке, — считает политолог.

Однако пересчет может и не состояться — это будет зависеть от того, какое решение по требованию Трампа примут судьи штатов, большинство из которых демократы.

— А вот уже в Верховном суде полное доминирование отходит к консерваторам, ориентированным на идеологию республиканцев, так что там у Трампа есть вполне реальная возможность добиться пересчета. И уже тогда, если суд укажет, что нельзя учитывать определенные пакеты голосов, полученных Байденом, пропорция может измениться. То есть Байден начнет лишаться голосов выборщиков, а Трамп — приобретать, — отметил эксперт.

Прецеденты пересчета голосов на выборах президента США уже имели место, однако еще ни разу не происходило такого, чтобы по решению Верховного суда один кандидат терял голоса, а другой приобрел. Если Трампу удастся реализовать свой план, это может стать первым подобным эпизодом в истории страны.

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