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Штаб Байдена заявил о победе на выборах президента США
Фото: flickr.com / Michael Stokes

Штаб Байдена заявил о победе на выборах президента США

Кирилл Николаев

В мире

Штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена заявил о победе на прошедших 3 ноября выборах. Об этом заявил советник штаба политика Боб Бауэр.

— Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы, — цитирует Бауэра РИА Новости.

Ранее Байден отметил, что не успокоится, пока каждый голос, поданный на президентских выборах, не будет учтен. В свою очередь штаб Трампа уверен в победе действующего президента США и рассчитывает на пересчет голосов избирателей в штате Висконсин.

Читайте также: Штаб Байдена назвал возмутительным заявление Трампа об остановке подсчета голосов

выборыДжо БайденДональд Трамп
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