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Штаб Байдена назвал возмутительным заявление Трампа об остановке подсчета голосов
Фото: flickr.com / Marc Nozell

Штаб Байдена назвал возмутительным заявление Трампа об остановке подсчета голосов

Юлия Ямпольская

В мире

Заявление действующего президента США Дональда Трампа об искусственной остановке подсчета голосов является ошибочным. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в ТАСС со ссылкой на штаб Джо Байдена.

Уточняется, что кандидат от демократов готов через суд добиваться надлежащего подсчета голосов на выборах США.

— Сегодняшнее заявление президента о попытке прекратить подсчет голосов возмутительное, неслыханное и ошибочное. Оно возмутительно, потому что это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав, — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах. Он также уточнил, что считает действия Джо Байдена мошенничеством. Президент США также заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах.

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