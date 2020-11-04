Трамп заявил, что считает себя победителем на выборах президента США

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Дональд Трамп заявил, что считает себя победителем президентских выборов США. Об этом в среду, 4 ноября, он сообщил во время выступления в Белом доме. Видео выступления Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

— Мы готовились к крупному празднованию, мы выигрывали везде, и вдруг это было отложено. Результаты сегодня были феноменальные, — добавил американский лидер.

Он также уточнил, что считает действия Джо Байдена мошенничеством. Президент США также заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах.

— Мы хотим, чтобы закон применялся в надлежащем виде. Мы обратимся к Верховному суду, — сказал он.

Также Дональд Трамп, выступая в Белом доме, выразил уверенность в том, что побеждает в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

— Честно говоря, мы выиграли эти выборы, — заключил он.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах. Он отметил, что не позволит это сделать.

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