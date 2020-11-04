Байден выразил уверенность в своей победе на выборах

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Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в РИА Новости.

Байден отметил, что необходимо подсчитать бюллетени, которые были отправлены по почте.

— Сохраняйте веру, мы победим, — сказал кандидат демократов.

По его словам, он уверен в выигрыше в Аризоне, а также имеет хорошее предчувствие относительно результатов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

— У меня хорошее чувство относительно ситуации, в которой мы находимся, — отметил Байден.

Ранее сообщалось, что Трамп лидирует на выборах во всех ключевых штатах США. Согласно последним данным, действующий президент США лидирует во всех ключевых штатах. Даже Техас и Пенсильвания, приверженцы партии Демократов, отдали большинство голосов за него. Там Байдена выбрали 48,3 процента граждан, Трампа — 50,4 процента.

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