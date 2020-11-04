Трамп прокомментировал предварительные итоги президентских выборов

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Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты подсчета голосов избирателей в рамках выборов главы государства.

Как написал Трамп в своем Twitter, «мы неплохо выглядим по всей стране». Он также поблагодарил избирателей.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Тем временем по результатам подсчета 23 процентов голосов по всей стране Трамп набирает 50,5 процента, его соперник от Демократической партии Джо Байден — 48,3 процента.

По итогам обработки 71 процента бюллетеней в Северной Каролине — штате, который считается колеблющимся между Республиканской и Демократической партиями — Джо Байден набирает 52 процента голосов, Трамп – 46,9 процента.

В Техасе, который считается оплотом республиканцев, после обработки 55 процентов бюллетеней у демократа Байдена 50,5 процента голосов, у Дональда Трампа — 48,1 процента.

Во Флориде после подсчета 90 процентов голосов у Трампа 55,5 процента, у Байдена — 48,5 процента, сообщает телеканал Fox News.

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