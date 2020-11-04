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Трамп прокомментировал предварительные итоги президентских выборов
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп прокомментировал предварительные итоги президентских выборов

Татьяна Плотникова

В мире

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты подсчета голосов избирателей в рамках выборов главы государства.

Как написал Трамп в своем Twitter, «мы неплохо выглядим по всей стране». Он также поблагодарил избирателей.

Тем временем по результатам подсчета 23 процентов голосов по всей стране Трамп набирает 50,5 процента, его соперник от Демократической партии Джо Байден — 48,3 процента.

По итогам обработки 71 процента бюллетеней в Северной Каролине — штате, который считается колеблющимся между Республиканской и Демократической партиями — Джо Байден набирает 52 процента голосов, Трамп – 46,9 процента.

В Техасе, который считается оплотом республиканцев, после обработки 55 процентов бюллетеней у демократа Байдена 50,5 процента голосов, у Дональда Трампа — 48,1 процента.

Во Флориде после подсчета 90 процентов голосов у Трампа 55,5 процента, у Байдена — 48,5 процента, сообщает телеканал Fox News.

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