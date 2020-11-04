Стали известны первые результаты президентских выборов в США

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент США Дональд Трамп лидирует при подсчете голосов в ходе выборов главы государства. В 02:00 по московскому времени закрылись избирательные участки в штатах Индиана и Кентукки, началась обработка бюллетеней.

По предварительным данным, в Индиане Трамп пока набирает около 30 тысяч голосов против 12 тысяч голосов у его конкурента от Демократической партии Джо Байдена. В Кентукки соотношение составляет 10 тысяч против 2,8 тысячи в пользу действующего главы государства.

Трансляцию подсчета голосов ведет телеканал Fox News.

Ранее в ходе опроса американцы назвали предвыборную кампанию Байдена более удачной, чем у Трампа.

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