Случаи голосования «мертвых душ» выявили в Нью-Йорке

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Несколько случаев голосования «мертвых душ» на президентских выборах в США были выявлены в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post во вторник, 3 ноября.

Отмечается, что 24 сентября избирательная комиссия направила бюллетень по запросу некой Фрэнсис Рэкхов. Заполненный бюллетень был получен обратно 8 октября. Позже выяснилось, что Фрэнсис Рэкхов скончалась еще в 2012 году. Еще один такой случай произошел с бюллетенем Гертруды Низзер, которой также уже нет в живых.

Уточняется, что избирательная комиссия занимается рассмотрением данных инцидентов.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

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