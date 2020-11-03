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Рекордное число американцев захотели уехать из США на фоне COVID и политической ситуации
Фото: facebook.com/The White House

Рекордное число американцев захотели уехать из США на фоне COVID и политической ситуации

Евгения Звощик

В мире

Рекордное число граждан США покидают страну или подают заявление на получение виз других государств на фоне пандемии коронавируса и текущей политической ситуации в стране. Об этом сообщает газета Washington Post.

По информации издания, в первой половине текущего года по меньшей мере 5816 американцев полностью отказались от гражданства. При этом за весь 2019-й этот показатель составил только 2072 человека.

В качестве причин желания американцев покинуть страну эксперты назвали пандемию COVID-19, расизм, насилие со стороны властей и полиции, а также нестабильную политическую обстановку в стране.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

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