Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Байден призвал граждан США голосовать за «новый день в Америке»
Фото: flickr.com / Michael Stokes

Байден призвал граждан США голосовать за «новый день в Америке»

Евгения Звощик

В мире

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден в день всеобщих выборов призвал избирателей голосовать за «новый день в Америке». Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Кроме того, он опубликовал предвыборное видео. В ролике политик отметил, что американцы смогут преодолеть нынешний кризис и «победить в битве за душу страны».

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

Читайте также: Канье Уэст проголосовал за себя на президентских выборах в США

выборы президента страныДжо БайденСША
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Все мнения
О проекте