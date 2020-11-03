Байден призвал граждан США голосовать за «новый день в Америке»

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден в день всеобщих выборов призвал избирателей голосовать за «новый день в Америке». Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Кроме того, он опубликовал предвыборное видео. В ролике политик отметил, что американцы смогут преодолеть нынешний кризис и «победить в битве за душу страны».

Today, vote for a new day in America. pic.twitter.com/WzarlQ8JDI — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. В президентской гонке участвуют нынешний глава США Дональд Трамп. Его соперник — кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. Также свои кандидатуры на пост президента предложили и другие претенденты.

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