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Трамп лидирует на выборах во всех ключевых штатах США
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп лидирует на выборах во всех ключевых штатах США

Юлия Ямпольская

В мире

На всей территории США идет подсчет результатов после завершившегося голосования. Итоги показывают ожесточенную борьбу в семи ключевых штатах, где борются Дональд Трамп и Джо Байден, сообщили в Twitter-аккаунте 10 News First.

Согласно последним данным, действующий президент США лидирует во всех ключевых штатах. Даже Техас и Пенсильвания, приверженцы партии Демократов, отдали большинство голосов за него. Там Байдена выбрали 48,3 процента граждан, Трампа — 50,4 процента.

Во Флориде за Трампа проголосовали 51,3 процента, за Байдена — 47,8 процента. В Пенсильвании Трамп лидирует — 51,8 процента, у Байдена — 46,8 процента. В Огайо за Трампа отдали свой голос 50,5 процента, за Байдена — 48,1 процента.

В Джорджии Трамп получил 56,2 процента голосов, Байден — 42,6 процента, в Мичигане — 55,4 и 42,7 процента соответственно. Также в Северной Каролине Трамп обходит Байдена — 49,4 процента.

Также действующий глава государства выиграл все пять голосов выборщиков в штате Небраска, прогнозирует New York Times на основепредварительных результатов.

Однако Байден лидирует в штате Нью-Гэмпшир с четырьмя голосами выборщиков, пишет NBC.

Между тем в Вашингтоне полиция проводит первые аресты возле Белого дома. Там начались драки.

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