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Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах США
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах США

Юлия Ямпольская

В мире

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в среду, 4 ноября.

Трамп отметил, что не позволит это сделать.

— Мы на большом подъеме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это, — написал американский лидер.

Он также заявил, что ночью выступит с объявлением о своей победе.

— Я выступлю с заявлением сегодня позже ночью. Большая победа! — написал Трамп.

Отмечается, что сообщение президента США Дональда Трампа о том, что у американского лидера пытаются украсть выборы, Twitter пометил как вводящее в заблуждение.

— Некоторые или все материалы, которые опубликованы в этом твите, спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса, — говорится в пометке Twitter.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах. При этом он отметил, что необходимо подсчитать бюллетени, которые были отправлены по почте.

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