Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах США

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в среду, 4 ноября.

Трамп отметил, что не позволит это сделать.

— Мы на большом подъеме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это, — написал американский лидер.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Он также заявил, что ночью выступит с объявлением о своей победе.

— Я выступлю с заявлением сегодня позже ночью. Большая победа! — написал Трамп.

Отмечается, что сообщение президента США Дональда Трампа о том, что у американского лидера пытаются украсть выборы, Twitter пометил как вводящее в заблуждение.

— Некоторые или все материалы, которые опубликованы в этом твите, спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса, — говорится в пометке Twitter.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что уверен в своей победе на выборах. При этом он отметил, что необходимо подсчитать бюллетени, которые были отправлены по почте.

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